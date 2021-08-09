مطار بغداد يصدر توضيحا حول احتراق طائرة عراقية قادمة من مصر (فيديو)

2021/08/09 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، توضيحا حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات العراقية القادمة من القاهرة طائرة Boeing 737-800 YI-AST .

وقال الادارة في بيان، "تبين إدارة المطار أنه تم إبلاغها من قبل برج الرقابة الجوية في تمام الساعة 1515 بوجود حالة حريق على الطائرة العراقية القادمة من القاهرة ذات النداء lAW102 ، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ من قبل عمليات مطار بغداد حسب المعايير المعدة من قبل سلطة الطيران المدني لمواجهة الأمور الطارئة والإخلاء.

وأضاف البيان، "تؤكد إدارة مطار بغداد أنه تبين من وجود خلل فني وظهور أحدى العلامات في الطائرة ( (Emergency، واعتقد على أثرها الطيار بوجود حريق ولكن تبين أنه لا وجود لأي حريق داخل الطائرة ، وتمت جميع الإجراءات المعتمدة داخل مطار بغداد الدولي حسب خطة الطوارى وجميع المسافرين وطاقم الطائرة بخير وسلامة".

وتداولت وسائل اعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي، انباء عن احتراق احد محركات طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، قادمة من مصر.

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