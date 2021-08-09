2021/08/09 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه "لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ فالعلامات لا لبس فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العلامات لا لبس فيها والتكلفة ترتفع".. بايدن: لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العلامات لا لبس فيها والتكلفة ترتفع".. بايدن: لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).