مطار بغداد يوضح ملابسات حدوث حريق بطائرة قادمة من القاهرة

2021/08/09 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، توضيحا رسميا حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة.وقالت الادارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخ منه، ان “إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة طائرة …

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