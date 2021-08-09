بايدن يغرد بمناسبة العام الهجري الجديد

2021/08/09 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، بمناسبة العام الهجري الجديد.وقال بايدن في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، نعرب أنا وجيل عن تمنياتنا الحارة لجميع من يحتفلون بالسنة الهجرية الجديدة، متذكرين التضحيات التاريخية خلال شهر محرم المقدس”.وأضاف “نشارككم في تكريم القيم العالمية للعدالة والمساواة والرحمة”.

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