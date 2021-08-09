2021/08/09 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً الأول من شهر محرم الحرام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً الأول من شهر محرم الحرام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً الأول من شهر محرم الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).