2021/08/09 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تسلم ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقلها وزير المالية علي علاوي.وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من الكاظمي..



هذه فحواها المركز الخبري الوطني.

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