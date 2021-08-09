وزارة الصحة توجه نداء إلى سكان مدينة الصدر ببغداد

2021/08/09 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

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الى اهالي مدينة الصدر الكرام

تدعوكم وزارة الصحة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الجولة الاولى من حملة التلقيح الميداني ضد فيروس كورونا والتي ستباشر بها وزارة الصحة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ اب ٢٠٢١ والتي تبدأ في الأماكن التالية:-

- قرب جامع الامام المهدي قطاع ٢١- قرب جامع تمهيد الظهور قطاع ٢٠

بدءا من الساعة العاشرة صباحا وباشراف كوادر طبية وصحية متخصصة

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