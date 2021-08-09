بدء مراسم تبديل الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة

2021/08/09 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدات مساء اليوم مراسم تبديل الريات في العتبتين الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء المقدسة .وكان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قد اعلن ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم الحرام وعليه يكون يوم غد الثلاثاء اول ايام الشهر للعام الهجري الجديد"./انتهى2

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