2021/08/09 | 20:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأثنين 9 أغسطس 2021 | 07:53 مساءً

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مدافع الزوراء يجدد عقده

جدد نادي الزوراء الرياضي، الاثنين، تعاقده مع اللاعب عباس قاسم لموسمين.



واكد النادي عبر منشور له في فيسبوك أن الزوراء جدد تعاقده مع اللاعب عباس قاسم للبقاء ضمن صفوف الفريق لمدة موسمين.



وكان اللاعب قد انتقال الى صفوف النوارس قادما من زاخوا في 2016.

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