2021/08/09 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العاهل الأردني يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

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