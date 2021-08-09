وزارة الصحة تقيم غدا حملة تلقيح ميدانية في مدينة الصدر

2021/08/09 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقيم وزارة الصحة يوم غد الثلاثاء حملة تلقيح ميدانية في مدينة الصدر.ودعت الوزارة في بيان : المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الجولة الاولى من حملة التلقيح الميداني ضد فيروس كورونا التي ستباشر بها الوزارة الصحة صباح يوم غد الثلاثاء.واشارت الوزارة الى ان : الحملة ستكون قرب جامع الامام المهدي قطاع ٢١- قرب جامع تمهيد الظهور قطاع ٢٠ بدءا من الساعة العاشرة صباحا وباشراف كوادر طبية وصحية متخصصة./انتهى3

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