كربلاء تشهد تبديل رايتي قبتي الإمام الحسين واخيه العباس ايذانا بحلول شهر محرم الحرام

2021/08/09 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبديل الرايتين في اعلى القباب الطاهرة من الراية الحمراء الى السوداء في ليلة الاول من شهر محرم الحرام.

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