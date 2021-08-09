مصر وإسرائيل تبحثان خطط إسالة الغاز الطبيعي لإعادة التصدير

2021/08/09 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرّار التعاون بين البلدين في الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية لإسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لإعادة تصديره.

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