الصحة تطلق غداً حملة تطعيم بلقاح كورونا في مدينة الصدر

2021/08/09 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إطلاق حملة تطعيم باللقاح المضاد لكورونا غداً في مدينة الصدر فيما وجهت نداءً لأهاليها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تدعوكم وزارة الصحة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الجولة الأولى من حملة التلقيح الميداني ضد فيروس كورونا والتي ستباشر بها وزارة الصحة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 10آب 2021".وأضاف أن الحملة ستتم في مكانين الاول بالقرب من جامع الامام المهدي قطاع 21 والثاني بالقرب من جامع تمهيد الظهور قطاع 20".وتابع أن "الحملة ستبدأ غداً في الساعة العاشرة صباحا وباشراف كوادر طبية وصحية متخصصة".

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