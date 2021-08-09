المرجع السيستاني: يوم غد الثلاثاء اول ايام شهر محرم الحرام

2021/08/09 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتبُ المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، اليوم الاثنين، أن يوم

غدٍ الثلاثاء هو الأول من شهر المحرم

الحرام لعام ١٤٤٣ للهجرة.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "أعلن مك

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