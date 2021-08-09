2021/08/09 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سعد السعدي، الاثنين، على عقوبات فرضتها الادارة الاميركية على كيانات عراقية ولبنانية وسورية وروسية.

وقال السعدي في تصريح لـ NRT عربية، (9 آب 2021)، إن "فصائل المقاومة أوجعت المشروع الاميركي في العراق وافشلت مشاريعها الرامية الى تقسيم ابناء الشعب الواحد، وافشال الانتخابات وافشال العملية السياسية في البلاد"، متوعدا، بأنه "لن تزيدنا هذه العقوبات الا اصرارا في الاستمرار بإفشال المشاريع الاميركية في العراق والمنطقة".

وأضاف، "نتشرف ونفتخر بان نكون اعداء لادارة الشر التي اركبت المجازر والجرائم بحق الشعب العراقي سواء في العراق او في المنطقة عموما".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وسورية.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على حركة "عصائب أهل الحق" العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق، وجماعة "كتائب حزب الله" الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء.

وفرضت كذلك عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار"، وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" و"آسيا إنفست" الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

ونشرت الإدارة الإشعار يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

وجاء في الإشعار أنه في 29 يوليو 2021 طبقت حكومة الولايات المتحدة الإجراءات المصرح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية، وأشارت إلى أنه يتم تطبيق القيود على "أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة" للكيانات المستهدفة.

وأفادت بأن العقوبات سارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.

فيما لم توضح واشنطن ما الذي أدى بالضبط إلى هذه العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من فصيل مسلح حول عقوبات اميركية جديدة طالته.. ويتوعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من فصيل مسلح حول عقوبات اميركية جديدة طالته.. ويتوعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).