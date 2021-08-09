رئاسة الجمهورية تنفي إبلاغ الرئيس صالح للكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات

2021/08/09 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية بشدة، الاثنين، خبرا تداولته احدى وسائل الاعلام المحلية العراقية بان رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل.

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وقال المصدر في إيضاح تلقاه "ناس" (9 اب 2021)، إن "الخبر غير صحيح بالمطلق"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية كان وما زال من اشد الحريصين على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمدونين لـ "توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة".

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