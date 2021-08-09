حقيقة رفض الرئيس العراقي اجراء الانتخابات في تشرين المقبل

2021/08/09 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، حقيقة رفض الرئيس العراقي، برهم صالح اجراء الانتخابات في تشرين المقبل.

وقال المصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ينفي وبشدة، الخبر الذي تداولته احدى وسائل الاعلام المحلية العراقية بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، ابلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل".

وأضاف أن "الخبر غير صحيح بالمطلق"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية كان وما زال من اشد الحريصين على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل".

وبين أن "صالح أكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

ودعا المصدر "وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة".

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