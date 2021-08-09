معرض فني في ميسان بمشاركة فنانين مصريين

2021/08/09 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقيم في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، اليوم الاثنين، معرض فني بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعراقيين".وقال رئيس فرع نقابة الفنانين في ميسان "محمد الغريب" ان المعرض الذي اقيم على حدائق النقابة ، شارك به 7 فنانين مصريين بقيادة الفنان "احمد فتحي" بالاضافة الى فنانين ميسانيين ، مبينا ان المعرض ضم اكثر من 30 لوحة مختلفة لفنانين عراقيين ومصريين من الشباب والبنات".من جانبه قال الفنان المصري "احمد فتحي" ان هذا المعرض هو الثاني في العراق بعد المعرض الذي اقيم في وزارة الثقافة وافتتحه وزير الثقافة والسفير المصري".واضاف :" انه حمل معه اثناء قدومه الى العراق 18 عملاً فنياً لفنانين مصريين"./انتهى

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