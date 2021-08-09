استضافة نيابية لرئيسي المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب غدا

2021/08/09 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستضيف لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية في الساعة العاشرة والنصف رئيس هيئة المنافذ الحدودية و رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم من الهيئتين لمناقشة ماتم إنجازه من المنهاج الوزاري./انتهى3

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