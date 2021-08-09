2021/08/09 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ارهابي ينتمي لمفرزة امنية ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال عملية امنية نوعية نفذتها المديرية تمكنت من القاء القبض على الارهابي والذي ساهم بعدد من العمليات الارهابية سابقا وكان يروم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال داخل العاصمة بغداد.

واضافت انه "تجدر الاشارة إلى أن المتهم قد تم القبض عليه بناءً على امر قبض صادر بحقه وفق احكام المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح باحد الارهابيين ويحبط مخططا في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح باحد الارهابيين ويحبط مخططا في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).