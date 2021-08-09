2021/08/09 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، اليوم الاثنين، التوجه لإطلاق حزمة من إجازات الاستثمار الأسبوع المقبل، فيما أشارت لوجود توجه لإنشاء 14 مدينة سكنية بعموم المحافظات بينها اثنتان شبيهتان ببسماية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار: توجه لإنشاء 14 مدينة سكنية بعموم المحافظات المركز الخبري الوطني.

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