لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يخضع للحجر الصحي

2021/08/09 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا”.

وأضافت: “سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس”.

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