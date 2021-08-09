الصحة توجه نداء الى اهالي مدينة الصدر بشأن لقاحات كورونا

2021/08/09 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، نداءا الى اهالي مدينة الصدر تدعوهم فيه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وزارة الصحة تدعوكم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الجولة الاولى من حملة التلقيح الميداني ضد فيروس كورونا والتي ستباشر بها وزارة الصحة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ اب ٢٠٢١ والتي تبدأ في الأماكن التالية:-– قرب جامع الامام المهدي قطاع ٢١– قرب جامع تمهيد الظهور قطاع ٢٠بدءا من الساعة العاشرة صباحا وباشراف كوادر طبية وصحية متخصصة”.

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