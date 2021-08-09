الكشف عن سعر برميل النفط ضمن موازنة 2022

2021/08/09 | 20:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن سعر بيع النفط الجديد المتوقع ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، ربما يعتمد مبلغ 52 دولارًا كحد أدنى، ويكون الحد الأعلى 55 دولارًا.

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "سعر برميل النفط المصدر في تقديرات الموازنة العامة لعام 2022 سيكون أعلى من السعر الذي اعتمد بموازنة العام الحالي والبالغ 45 دولارًا"، لافتًا إلى أن "نسبة الزيادة في السعر الجديد ستكون من 15 إلى 20% عن السعر الحالي".

وأضاف، أن "زيادة السعر ستتوقف على التطورات السعرية للنفط الخام في السوق العالمية في مطلع الخريف القادم"، مبينًا أنه "في كل الأحوال ربما يعتمد مبلغ 52 دولارًا كسعر لبرميل النفط المصدر كحد أدنى، ويكون الحد الأعلى 55 دولارًا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة في كميات الإنتاج في ظل اتفاق "أوبك بلس" القاضي بزيادة حصص الدول الأعضاء تدريجيًا بما فيهم العراق بواقع مليوني برميل للجميع خلال الأشهر القادمة".

وأشار إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة ربما ينخفض إلى 50% خلال موازنة 2022 بشرط تعاظم الإيرادات غير النفطية وبقاء عوامل الانفاق ثابتة".

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