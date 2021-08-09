2021/08/09 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بإطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة، وفيما كشفت عن خطط قصيرة وطويلة الأمد لزيادة الإنتاج.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لقناة العراقية الإخبارية وتابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تطالب بإطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تطالب بإطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تطالب بإطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).