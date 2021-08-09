رئيس الجمهورية يرفض اجراء الانتخابات المقبلة.. مصدر مطلع يكشف الحقيقة

2021/08/09 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، بشدة، الاثنين، خبرا تداولته احدى وسائل الاعلام المحلية العراقية بان رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل.

وقال المصدر، لـNRT عربية، ( 9 آب 2021)، إن "الخبر غير صحيح بالمطلق"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

ودعا المصدر "وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة".

وتداولت احدى وسائل الاعلام المحلية العراقية خبرا يفيد بأن رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل.

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