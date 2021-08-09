موقفون بلا طعام.. المأساة اللبنانية تبلغ المخافر والأهل يعانون

2021/08/09 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الوضع سيئا إلى حد أنه بات الأهالي مجبورين على تأمين الطعام حتى للموقوفين لدى الجيش اللبناني والشرطة العسكرية

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