إسئلوا منظمات الخارج أو غوغل - حكمة اقبال

2021/08/09 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال الى الرفاق في اللجنة المركزية للحزبوأخيراً حسمَت غالبية واضحة من رفاق الحزب الشيوعي العراقي الموقف من الإنتخابات القادمة لصالح المقاطعة لأسباب عدة منها عدم توفر القناعة بأن الانتخابات القادمة ستؤدي الى التغيير المطلوب، وهنا بدأت مهمة جديدة أمام منظمات الحزب لشرح خلفيات القرار وآفاق التعامل مع العملية الإنتخابية والسياسية مستقبلاً، وهذا الموضوع متروك للمعنيين بإنجازه على الشكل المطلوب.أ ......





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