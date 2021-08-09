الصراعات السياسية على سنجار عبر العصور وانعكاساتها على الأهالي

2021/08/09 | 21:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عبدو سنجار وأهمية موقعها: سنجار مدينة عراقية ذات اغلبية ايزيدية، تقع غربي محافظة نينوى بنحو (120) كم، ويرجع الباحثين اصل هذه المدينة إلى اكثر من ست آلاف سنة وهي من المدن القديمة جداً في الشرق الأوسط.وتتمتع المدينة بموقع جغرافي وحربي مهم يتوسط الصحراء، واهمية ستراتيجية وتمتاز بأراضيها الخصبة ومناعة جبلها، مما جعلها مطمع …

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