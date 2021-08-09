بينهم وزير ونائب.. منع 12 مسؤولا من السفر بسبب فساد بتونس

2021/08/09 | 21:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

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