وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية.. وقرار

2021/08/09 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أنه "يحلم" بيوم يتوجه فيه إلى مكة لإداء فريضة الحج بشكل مباشر، دون تعب أو معاناة

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