إصابة مدني بهجوم على نقطة أمنية في بعقوبة

2021/08/09 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، عن اصابة مدني بهجوم داعشي استهدف نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وقال مثدر امني لـ(بغداد اليوم) ان "المدني صادف مروره مع الهجوم حيث تم نقله بعد اصابته الى مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".

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