قتله زفافه.. عريس يلاقي حتفه في الأنبار بقصة مؤلمة

2021/08/09 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن عريسا في محافظة الانبار قتل في ليلة زفافه بإطلاق نار عشوائي.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عريسا من قضاء القائم غرب الأنبار كان يحتفل وأسرته وأقاربه بحفل زفافه وأصيب بطلق ناري جراء اطلاق النار في الهواء خلال حفل الزفاف، وفارق الحياة".

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