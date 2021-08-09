المالكي: الانتخابات والاعلام الحر من اهم اسس الديمقراطية في العراق

2021/08/09 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن الانتخابات والاعلام الحر من اهم اسس الديمقراطية في العراق.وأضاف في كلمة له، خلال الحفل الاعلامي الذي اقامه ائتلاف دولة القانون مساء اليوم ببغداد حول “قيم التنافس الانتخابي”، “نريد المواطن ان يذهب الى الانتخابات وهو مسلح بكل الحقائق، وهذه هي مسوولية الاعلام الوطني …

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