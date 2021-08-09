واشنطن تضع شرطا لتخفيف مؤقت للعقوبات على ايران

2021/08/09 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت مصادر مطلعة ان واشنطن وضعت شرطا لتخفيف مؤقت للعقوبات على ايران.وقالت لوكالة بلومبيرغ الامريكية ان : واشنطن مستعدة للنظر في خطوة مؤقتة لتخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف الأنشطة النووية./انتهى3

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