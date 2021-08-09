ثلاثة ملايين زائر يحيون مراسم تبديل الرايات في كربلاء

2021/08/09 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ شارك ثلاثة ملايين زائر من مختلف المحافظات في أحياء مراسم تبديل الرايات من اللون الأحمر الى الأسود من على قبتي الإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام ايذانا ببدء شعائر عاشوراء ./ انتهى

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