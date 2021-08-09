2021/08/09 | 21:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الكهرباء، الاثنين، الى اطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة، فيما أكدت وجود خطط قصيرة وطويلة الأمد لزيادة الإنتاج.

وذكر المتحدث بإسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعه NRT، اليوم (9 اب 2021)، إن "تراجع ساعات التجهيز يعود لـ 3 أسباب هي زيادة الطلب وعدم التزام المحافظات بالحصص المقررة، فضلا عن أن الهجمة التي استهدفت ابراج الطاقة أدت الى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

واضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل خلية ازمة ما بين وزارة الكهرباء والقطاعات الامنية والعسكرية والجهد الاستخباري للحد من الهجمات على ابراج الطاقة وخطوط النقل".

واوضح، انه "بالرغم من الجهود المبذولة الا أن البنى التحتية للكهرباء مازالت تتعرض الى التفجير والتخريب لأن بعض خطوط النقل تكون بمساحات فارغة ومنتشرة في مقاطع ساخنة ومناطق جغرافية وعرة مما يسهل استهدافها من قبل الإرهاب".

وتابع، أن "الوزارة أعلنت عن خطط قصيرة وطويلة الامد، تهدف الى زيادة الانتاج من 3 الاف الى 5 الاف ميكا واط، فضلا عن فك اختناقات شبكة النقل وتدعيم محطات التوزيع وتنظيم مشاريع الجباية الالكترونية".

واكد، ان "الوزارة لم تتسلم حتى الان اي مبلغ من الموازنة المقرة مما يعيق انجاز المشاريع التي تواكب الطلب على الطاقة مما يؤدي الى تقديم خدمة منقوصة".

واشار الى ان "نقص امدادات الغاز وعدم اقرار الموازنة لانجاز بعض المتطلبات لتطوير شبكات التوزيع ايضا من الاسباب التي أدت الى تراجع ساعات تجهيز الطاقة"، داعيا الى "اطلاق موازنات طارئة لادامة قطاع الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تقدم طلبا عاجلا الى الحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تقدم طلبا عاجلا الى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).