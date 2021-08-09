تعرف على مضمون المساعي العراقية لعقد اجتماع سعودي ايراني في بغداد

2021/08/09 | 21:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر صحفية، الاثنين، وجود مساع عراقية لعقد اجتماع سعودي ايراني على هامش مؤتمر بغداد لدول الجوار المقرر عقده بعد اسبوعين، لايجاد نقاط مشتركة بين البلدين.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم (9 اب 2021)، ان "العراق يواصل توجيه دعوات لقادة دول للمشاركة في (مؤتمر إقليمي) في العاصمة بغداد، بحضور دول مجاورة، مثل السعودية وتركيا وايران، في سياق سعي البلاد إلى لعب دور في المنطقة يعود عليها بنتائج إيجابية".





كما أشارت إلى وجود مساع عراقية لعقد اجتماع ثنائي بين السعودية وإيران على هامش المؤتمر، مشددا على أن بغداد تسعى لإنهاء القطيعة بين طهران والرياض بعد انعقاد اللقاءات الثنائية غير المعلنة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أبدى قي شهر ايار الماضي استعداد إيران لـ"إجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى"، معتبرا أنه "إذا لم يؤد تغيير خطاب السعودية إلى تغيير في سلوكها فلن يكون له نتائج عملية".

من اعلنت رئاسة الوزراء العراقية في وقت سابق تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي ابدى دعمه الكامل للعراق مشيدا بدبلوماسية بغداد المتوازنة".

ومن المقرر ان تستضيف العاصمة العراقية بغداد، "مؤتمر إقليميا نهاية الشهر الحالي يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعي إليه أيضا قادة دول مجاورة مثل ايران وتركيا والاردن السعودية ومصر وقطر وسوريا والكويت، في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى اداء دور إقليمي ينعكس عليه إيجابيا.

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