فرقة “العباس” تعلن استنفار أكثر من 5 الاف متطوع لإنجاح خطط الزيارات

2021/08/09 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت فرقة العباس القتالية، الاثنين، عن استنفار أكثر من 5 الاف متطوع و550 موكبا خدميا لإنجاح خطط الزيارات.وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي في بيان، إن “قيادة فرقة العباس القتالية وجهت اليوم الاثنين، بالاستعداد المبكر للزيارات المليونية خلال شهري محرم وصفر، واكدت استنفار أكثر من 5 الاف متطوع (قابلة للزيادة) و550 موكبا خدميا لإنجاح خطط الزيارات”.

وأضاف أن “الجهد التكنولوجي سيكون حاضراً بقوة خلال هذه الزيارة، حيث ستكون سماء الحرمين مؤمّنة بالكامل من خلال منظومات متطورة إضافة إلى استعداد 1000 مقاتل من قوات النخبة التابعة لفرقة العباس القتالية كقوات احتياطية في زيارة العاشر من المحرم الحرام”.

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