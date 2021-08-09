قرير إسباني يكشف تطوراً جديداً بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان

2021/08/09 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، تطوراً جديداً بشأن ارتباط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير أن ميسي حصل على نسخة من عقده مع باريس، أمس الأحد.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي لا يزال في منزله ببرشلونة لمراجعة عقده مع سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ممثلي ميسي أكدوا أنباء وصول العقد الخاص بسان جيرمان.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن ميسي لا يزال يحلل ويراجع شروط العقد، لأن هناك بنود يجب النظر لها بدقة مثل الراتب السنوي، لأن الأرقام المتداولة غير صحيحة.

وقالت إن ميسي يدرس أيضاً حقوق الصور، لأنه كان يملكها في نادي برشلونة، بالإضافة إلى أن اللاعب الأرجنتيني يتعامل مع شركة ملابس، بينما سان جيرمان متعاقد مع شركة أخرى.

وأضافت أن ميسي لن يسافر إلى باريس حتى يوافق والده ومحاموه على عقد سان جيرمان.

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