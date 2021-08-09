2021/08/09 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، دخل، روج حسين، إلى الحدود الليتوانية قادما من بيلاروسيا، التي وصلها بالطائرة من مطار بغداد.روج، شاب عراقي في العشرينات من عمره، كان يحاول الوصول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور من المعاناة والخطر..



عراقيون عالقون في ليتوانيا وبغداد تتحرك المركز الخبري الوطني.

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