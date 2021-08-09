 الله يرحمك يا باشا!

2021/08/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي صباح شتوي بعد ليلة ماطرة، غسلت الامطار شوارع مدينة الموصل واشجارها لتشرق الشمس بكل بهاء وترسل اشعتها لتتغلغل في كل تفاصيل الطبيعة وتسقط اشعتها على ذلك المبنى الأبيض الكبير والمعروف باسم المستشفى العام.توافد المراجعين والكادر الطبي اليها مباشرة قبل بداية الدوام الرسمي.دفع الدكتور صباح باب غرفة مساعد مدير المستشفى […]

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