المفوضية تعلن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت على مدار 5 سنوات

2021/08/09 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، اكتمال أغلب استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر، فيما كشفت عن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت على مدار 5 سنوات.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن “المفوضية وبسبب الظروف القاهرة لم تستطع الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات …

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