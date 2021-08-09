5 غشت 1979 ، اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية - سعيد الوجاني

2021/08/09 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول الخامس من غشت 2021 ، يكون قد مر على اعتراف الجمهورية الموريتانية ، بالجمهورية الصحراوية اثنتا وأربعين سنة ..



بعد انْ انسحبت من إقليم وادي الذهب " تيرس الغربية " ، الذي سيطرت عليه بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، الموقعة بين النظام الموريتاني الذي سيطر على وادي الذهب ، والنظام المغربي الذي سيطر على الساقية الحمراء ، واسبانية التي احتفظت تستغل فوسفاط بكراعْ ، واحتفظت ببعض القواعد العسكرية المقا ......





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