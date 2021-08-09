إجرام نَوَوي أمريكي وفرنسي، مع الإفلات من المُحاسَبَة والعقاب - الطاهر المعز

2021/08/09 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ذكرى العدوان النووي الأمريكي على اليابانترمز الألعاب الأولمبية إلى السّلام، فهي فٌرْصة ابتكرها اليونانيون القُدامى، لكي يتبارى الشباب في مجال الرياضة، بدل التّحارب، إذ يتم تعليق الأعمال العدائية طوال فترة الألعاب...رغم نشر عريضة وقّعها أكثر من سبعين ألف مواطنة ومواطن ياباني، رفضًا لاستضافة الألعاب الأولمبية، في ظل انتشار وباء "كوفيد 19"، استضافت اليابان الألعاب الأولمبية الصيفية ( من ......





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