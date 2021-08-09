ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف

#نادية_خلوف لولا تلك الأشجار التي تطلّ علي من نافذة المطبخ لما تذكرت الطبيعة.
أصاب أحياناً بمتلازمة العماء.
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لم تسمعوا بها؟ .
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أنتم ضمنها، عندما أبصر أراكم تستعملون العصا لمعرفة الطّريق .
لست قارئة جيدة للمقالات و الآراء ، أحياناً أجبر نفسي على تصفح بعض المقالات، أشعر بالدوار ، كأنها منسوجة من ذات الصوف المكرور من الكنزات القديمة .
سألت صديقتي: عندما أمرّ على صفحات الفيس بوك يلمع اسمك أمامي، وتع ......
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