ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف



ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف
2021/08/09 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لولا تلك الأشجار التي تطلّ علي من نافذة المطبخ لما تذكرت الطبيعة.

أصاب أحياناً بمتلازمة العماء.

.

.

لم تسمعوا بها؟ .

.

.

أنتم ضمنها، عندما أبصر أراكم تستعملون العصا لمعرفة الطّريق .

لست قارئة جيدة للمقالات و الآراء ، أحياناً أجبر نفسي على تصفح بعض المقالات، أشعر بالدوار ، كأنها منسوجة من ذات الصوف المكرور من الكنزات القديمة .

سألت صديقتي: عندما أمرّ على صفحات الفيس بوك يلمع اسمك أمامي، وتع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links