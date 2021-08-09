ثرثرة من أجل الثرثرة - نادية خلوف

2021/08/09 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لولا تلك الأشجار التي تطلّ علي من نافذة المطبخ لما تذكرت الطبيعة.



أصاب أحياناً بمتلازمة العماء.



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لم تسمعوا بها؟ .



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أنتم ضمنها، عندما أبصر أراكم تستعملون العصا لمعرفة الطّريق .



لست قارئة جيدة للمقالات و الآراء ، أحياناً أجبر نفسي على تصفح بعض المقالات، أشعر بالدوار ، كأنها منسوجة من ذات الصوف المكرور من الكنزات القديمة .



سألت صديقتي: عندما أمرّ على صفحات الفيس بوك يلمع اسمك أمامي، وتع ......





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