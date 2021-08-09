2021/08/09 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الثقافة والآثار النيابية، اليوم الاثنين، عن تقليص المبلغ المخصص لمنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ضمن موازنة العام 2021، فيما أشارت إلى وجود بحث ومناقشات لإيجاد آلية في التوزيع بين المستحقين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقليص منحة الصحفيين والفنانين والأدباء المركز الخبري الوطني.

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