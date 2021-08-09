أمين العاصمة: سنباشر بعشرات المشاريع ضمن ’نهضة بغداد’

2021/08/09 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ثمن امين بغداد المعمار علاء معن، الاثنين، دور العاملين على تطوير محلة “307” المعروفة بحي الطيارين، مؤكداً على ضرورة اتباع المواصفات الفنية العالية.وذكر بيان للأمانة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال جولة ميدانية للأمين للاطلاع على المراحل النهائية لاكساء وتطوير جزء من محلة ٣٠٧ حي الطيارين ضمن قاطع …

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