المنافذ تضبط شحنة طماطم ممنوعة من الاستيراد في منفذ زرباطية

2021/08/09 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط شحنة من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في منفذ زرباطية.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 اب 2021)، انه "انطلاقًا من مبدأ حماية المنتج المحلي ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي شاحنة محملة بمادة (طماطم) والتي يمنع إستيرادها ودخولها البلاد التزاما بمحددات الروزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي".

واشار البيان الى ان "عملية الإتلاف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض مع مركز الكمرك والدوائر ذات العلاقة بناء على قرار قاضي التحقيق".

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